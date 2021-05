Odacir Hautter é vice-campeão na 3ª etapa do Circuito dos Amigos

Compartilhe















O atleta vianense radicado em Alegrete Odacir Hautter conquistou mais um troféu no último final de semana. Correndo na cidade de Uruguaiana no domingo (23), ele disputou a 3ª etapa do Circuito dos Amigos, prova idealizada por um grupo de atletas uruguaianenses.

Odacir venceu a 1ª etapa, e ficou com o vice nas duas subsequentes. A briga pelo título do circuito segue acirrada com o atleta uruguaianense Everaldo Medina.

Medina venceu as duas últimas e chegou em segundo na primeira. Já Odacir venceu na 1ª etapa e chegou atrás de Medina nas duas últimas.

Na prova de domingo, o frio foi um obstáculos a mais para dezenas de atletas que encararam a terceira etapa. O vianense foi o 2° colocado na geral dos 12 km , com tempo de 41 minutos e 56 segundos.

No dia 20 de junho acontece a 4ª etapa na distância de 5 km. O atleta Odacir Hautter treina forte para conseguir um bom desempenho. O vianense radicado em Alegrete está competindo o circuito representando a ASCOR, Associação dos Corredores de Rua de Rosário do Sul.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução