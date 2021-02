Oncologia da Santa Casa fecha contrato para atender pacientes do IPE aqui em Alegrete

Compartilhe















Com a presença do Deputado Frederico Antunes, representando o governo do Estado, Vice Prefeito, Jesse Trindade dos Santos, Secretaria de Saúde, Haracelli Fontoura, Firmina Soares, presidente da Câmara, vereadores, médicos e servidores da Santa Casa foi entregue oficialmente a ala oncológica do hospital.

O serviço que foi instalado somente a pacientes particulares, em dezembro de 2020, agora ganha uma nova realidade com o credenciamento do IPE Saúde em que os segurados do instituto, também poderão ter direito aos serviços de oncologia aqui em Alegrete.

O médico João Alberto Pereira falou que a Santa Casa conquistou um degrau a mais com este serviço aos que passam por esse sofrimento com a doença e tem que sair de Alegrete para fazer tratamento. Ele disse que todos os que atuam na Santa Casa trabalham para fazer um hospital melhor, sendo uma conquista de equipe, como um todo.

O provedor Roberto Segabinazzi destacou o empenho de Lúcio do Prado que desde o início esteve a frente desta luta em tratativas com o pessoal do IPE e hoje o serviço é uma realidade em nosso hospital.

O médico alegretense, oncolologista, Eduardo Pereira da Costa, que atuou por mais de duas décadas em Uruguaiana retornou à cidade e hoje é o responsável pelo serviço em salas que foram adaptadas do prédio antigo da Santa Casa. Ele disse que isso, basicamente além do tratamento, vai reduzir a distancia de quem precisa de quimioterapia e tinha que se deslocar a outras cidades do RS.

O presidente do IPE, Marcos Vinicius Almeida, enfatizou o trabalho e a participação de Lúcio do Prado nesta conquista. Ele disse que é um serviço de alta complexidade que vai ajudar os que passam por esta doença e sofrem com este tratamento tendo, ainda, que ir para outras cidades para receber a medicação. Falou que o serviço paga bem e vai ajudar o Hospital com valores que podem ser realocados para outras funções.

O vereador Jaime Duarte representou a Câmara e destacou o trabalho que hoje possibilita Alegrete oferecer aqui em nosso hospital serviço tão importante a pacientes que sofrem com câncer na cidade e região.

E o Deputado Ferederico Antunes falou que o governo do estado vem trabalhando firme para melhorar a saúde ajustando o trabalho de gestão e essa conquista é um avanço para a Santa de Casa de Alegrete que é referência regional. Esse credenciamento é um passo a mais para continuarmos lutando para ter o serviço pelo SUS.

A sala tem cinco cadeiras e mais uma em local separado caso o pacientes esteja muito fragilizado explicou o oncologista Eduardo Pereira da Costa. E pode atender cerca de 10 pacientes por dia em turnos separados

Vera Soares Pedroso