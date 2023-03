Onde a mulher deve ir em caso de denúncia de violência

Share on Email

A 24ª Semana da Mulher trouxe, novamente, além de mulheres em destaque, o debate da violência contra mulher em todas as formas.

Um trabalho de rede já atua em Alegrete, no sentido de dar suporte e acolhimento as que sofrem algum tipo de violência.

Mas sabe-se que essa pratica continua e muitas mulheres sofrem e o pior, muitas vezes, por não terem condições de viver e se manterem sozinhas e por medo não denunciam. Também há casos de homens que não respeitam o afastamento, depois que elas se separam e voltam a cometer violência contra ex- parceiras.

Essa situação gera fatos de violência que já levaram algumas a ser vítimas de feminicídio em Alegrete.

E, efetivamente, muitas questionam onde ir e a quem procurar em caso de fazer denuncia e buscar ajuda.

O trabalho de toda a rede é esclarecer e fortalecer as mulheres em geral para que se cuidem e busquem ajuda.

Dileusa Alves, vereadora que junto com os colegas e vários parceiros, organziram a Semana da Mulher, em Alegrete, diz que tudo que for crime procurem a Delegacia. Já as que .ameças, elas podem procurar os CRAS, CREAS e na própria sala da Procuradoria da Mulher que tem na Câmara.

O X vermelho na mão indica que a mulher está sofrendo alguma violência e qualquer pessoa que veja esse sinal pode pegar os dados ou contato dela e encaminhar aos orgãos de seguança.