Procon reuniu gerentes de bancos para tratar principalmente na demora dos atendimentos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Procon de Alegrete uma realizou reunião com as principais agências bancárias do município na última quinta-feira, 16.

O evento fazia parte da programação da Semana em Homenagem ao Dia Mundial do Consumidor. A iniciativa visa levar as maiores demandas dos consumidores aos representantes dessas agências.

Na oportunidade, esteve presente a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, que ressaltou a importância de discutir melhorias que atendam aos anseios da comunidade, assim como foram ouvidas as reivindicações das Agências Bancárias em busca das devidas providências.

Em relação às demandas, as mais solicitadas surgem a partir da demora nos atendimentos, da inclusão de seguros sem a solicitação dos consumidores e também das dificuldades de acesso aos canais de atendimento dos cartões de crédito.

Os gerentes das Agências Bancárias destacam a procura por um melhor atendimento aos seus clientes, mas ressaltam que muitos destes serviços são disponibilizados através de aplicativos para celulares ou junto às agências lotéricas, o que facilita ao consumidor. Mas mesmo assim, não medem esforços para realizar os atendimentos.

A reunião alinhou a relação entre as agências bancárias e o Procon, que é o órgão representante dos consumidores.