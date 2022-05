OPAA anuncia recurso, via Estado, para castração animal

Share on Email

A luta pela causa animal passa pelo controle populacional de cães. E em Alegrete é comum ver pessoas reclamarem da quantidade de cães soltos pela ruas da cidade.

A vereadora Dileusa Alves (PDT) que tem como bandeira, dentre outras pautas, a defesa da integridade e saúde animal vem lutando muito por recursos para castrações.

Ela anunciou, esta semana, o valor de 35 mil reais vindo via Estado do RS, pela Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistencia Social do RS. Esse recurso, conforme a vereadora, será usado para castrações.

O valor veio para a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete, atavés do Programa Melhores Amigos com participação da ONG OPAA e gabinete da Vereadora.

Programa Melhores Amigos

– É uma verba exclusiva e carimbada para castrações, porque é questão de saúde pública, entende a ex Secretaria de Estado Regina Becker.

As inscrições podem ser feitas no Canil Municipal, por agendamento, pelo telefone (55) 991490457. Importante saberem que é para cães de rua ou de famílias de baixa renda.