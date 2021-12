OPAA diz que está insustentável a quantidade filhotes de cães abandonados

Share on Email

O trabalho da OPAA é constante para tentar ajudar e acolher cães e gatos que sofrem maus tratos ou são abandonados.

Só que a situação está cada vez mais difícil, alerta Nara Leite que integra ONG- Todos os dias nos deparamos com filhotes abonados e isso dói, mas não temos mais onde colocar tanto cãezinhos abandonados. -Só eu tenho três no pátio do meu escritório à espera de adoção, enfatizou.

Ela lembra que em Alegrete tem quatro clínicas que realizam castração com descontos, e essa atitude é uma das poucas que evita que cadelas procriem sem limites.

As cenas se repetem com ninhadas de cães abandonados, em Alegrete, e isso está insustentável, porque não tem mais onde colocar cães abandonados. Acredito que pessoas do interior devam castrar suas fêmeas, ou pelo menos, vacinar para não pegar cria, atesta voluntárias da OPAA.

As clínicas que fazem castração com preços reduzidos aqui na cidade são: Vitória Veterinária, Alegrete Pet, Atend Vet, Saúde Animal;