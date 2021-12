Proprietários de bancas se desentendem no Camelódromo

Desavença entre dois comerciários terminou na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Conforme a vítima, ela tem uma banca no camelódromo, localizado na Praça General Osório, em Alegrete. A mulher disse que há tempos têm desavenças com um homem que também é proprietário de uma banca. A última discussão foi em razão do acusado ter dificultado e impedido que o esposo da vítima pudesse descarregar algumas bicicletas em sua banca.

Ao ver o veículo, o indivíduo teria colocado uma cadeira e sentado próximo à traseira do carro sem permitir que as bicicletas pudessem ser retiradas. Essa situação gerou mais uma desavença entre eles. A mulher ressalta que, em outra discussão o homem baixou as calças e mostrou as nádegas.