Operação Barriga Verde é deflagrada no combate ao Roubo de Cargas e Fraude à Licitação

Nesta quinta-feira (29), a Polícia Civil deflagrou a Operação Barriga Verde no município de Uruguaiana, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por crimes de Fraude à Licitação e Roubo de Cargas.

A Operação é resultado de investigação da DCOR (Delegacia de Combate à Corrupção) da Polícia Civil de Santa Catarina

Na ação estão sendo cumpridos 01 mandado de prisão preventiva e 06 mandados de busca e apreensão em Uruguaiana. Também estão sendo cumpridas ordens judiciais em Blumenau e Camboriú.

Conforme as investigações, os suspeitos de Fraude à Licitação utilizavam empresas de fachada em Uruguaiana.