Operação Boina Preta integra recrutas do 12º BE, no campo de instrução General Távora

No período de 3 a 7 de maio, ocorreu o Acampamento da Instrução Individual Básica – denominada “Operação Boina Preta” para o Efetivo Variável do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld).

O acampamento foi realizado no Campo de Instrução General Távora (CIGT) – na localidade do Caverá, e teve como principal objetivo, concluir a formação básica dos recrutas.

Durante o treinamento, os militares desenvolveram atributos fundamentais para o combatente, como autoconfiança, espírito de corpo, equilíbrio emocional e rusticidade.

Durante as cinco jornadas no terreno, o Efetivo Variável executou as seguintes atividades: marcha a pé de 8 km, progressão (diurna e noturna), HPPS, camuflagem, orientação (diurna e noturna), pista de cordas, pista Rondon, fortificação de campanha e marcha a pé de 12 km.

Ao término do Acampamento da Instrução Individual Básica – “Operação Boina Preta”. no dia 7 de maio, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado realizou a entrega da boina preta para o Efetivo Variável incorporado em 2021. A solenidade foi realizada no Campo de Instrução General Távora (CIGT) – em virtude dos protocolos vigentes para a pandemia de covid-19, o evento não contou com a presença dos familiares dos recrutas.

Os seguintes militares foram os destaques do acampamento:

– Sd EV 510 Eduardo Roberto da Silva, da 1ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada, recebendo a boina preta e certificado do Comandante do Batalhão;

– Sd EV 801 Abner Silveira Krema, da Companhia de Engenharia de Pontes, recebendo a boina preta e certificado do Subcomandante do Batalhão; e

– Sd EV 726 Quelton Leandro Fernandes da Silva, da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada, recebendo a boina preta e certificado do Adjunto de Comando do Batalhão.

Ao término da solenidade, o Comandante do Batalhão parabenizou os recrutas pela conclusão da formação básica, salientando que os mesmos passam a ostentar a boina preta, símbolo das tropas blindadas do Exército Brasileiro.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 12º BE