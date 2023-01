Operação conjunta recupera Gol furtado há mais 10 anos

Operação conjunta com PRF, PC e Divisão de Trânsito de Quaraí recupera Gol que havia sido furtado há mais 10 anos

Nesta terça-feira (31), a PRF, PC e Divisão de Trânsito de Quaraí prenderam um casal e apreenderam um veículo que havia sido furtado há mais de 10 anos em Soledade.

Durante ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais, policiais civis e agentes de trânsito de Quaraí abordaram um Gol com placas de Mormaço. Com base em pesquisas em bancos de dados, eles verificaram que o veículo estava com registro de furto desde dezembro de 2012 na cidade de Soledade. No automóvel havia um casal uruguaio. O casal não explicou a procedência do carro.

O homem, 51 anos, e a mulher, 36 anos foram conduzidos à Polícia Civil. O veículo foi apreendido e sua proprietária foi comunicado. Ele terá o carro devolvido logo após os trâmites legais.