Ives Carvalho, um aguerrido defensor do trabalhismo, morreu aos 93 anos

Pai dos advogados Sivens e Sandra Carvalho, assim como, de mais oito filhos, ele estava com problemas de saúde e não resistiu às complicações.

Conforme o vereador Anilton Gonçalves, o idoso era um dos mais antigos militantes do Partido dos Trabalhadores em Alegrete, fiel defensor do Estado Democrático e das bandeiras dos trabalhadores, foi sindicalista como Eletricitário da Termelétrica Oswaldo Aranha.

Entre as homenagens, o relato é de que ele sempre foi um homem de lutas, de força, que nunca escondeu o imenso carinho e amor pelos filhos e a cada encontro, relembrava alguma história de infância de todos. Um grande exemplo de pessoa e ser humano.

Em 2016, em uma reportagem especial para o Dia das Mães, o PAT contou um pouco da trajetória de vida do casal que, além dos sete filhos biológicos adotaram mais três. Naquele momento, Tereza acrescentou que em seu coração e no colo sempre tinha espaço para todos. Um amor incondicional ao lado do parceiro de vida e batalhas, Ives Carvalho.

Em junho do ano passado, Ivens se despediu da esposa com quem ficou casado por mais de 60 anos. A companheira, Tereza Gomes Carvalho, faleceu aos 81 anos de um infarto fulminante.

Ivens deixa filhos, netos e bisnetos. As últimas homenagens ocorrem na Funerária Angelos na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 17h, deste dia 1º de fevereiro, no Cemitério Publico Municipal em Alegrete.