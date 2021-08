Operação intensifica recolhimento de animais às margens da BR 290

Share on Email

A ação tem como objetivo diminuir o risco de colisões com os animais que são criados soltos à beira das estradas ou até mesmo abandonados.

De acordo com informações dos policiais rodoviários federais, cerca de 70 animais foram retirados das imediações da rodovia nos últimos dias. O trabalho é realizado com o apoio da Guarda Municipal do Município.

Quando identificados, proprietários ou detentores de animais podem responder, civil e criminalmente, pelos danos que eles causarem a terceiros em acidentes nas rodovias. Dessa forma, é importante lembrar que os animais devem permanecer em local seguro, dentro dos limites da propriedade, por meio de cercas apropriadas para esta finalidade.

Cada cavalo recolhido é levado para o potreiro do Município e a multa por animal apreendido é de 600 reais e se, em 15 dia, os donos não resgatem seus cavalos eles são doados.

Todo o animal que passar a ser propriedade do Município, após vencido o prazo para resgate por seu proprietário, terá seu destino a cargo da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, que optará pelo leilão ou doação. O novo proprietário ficará impedido de realizar a venda ou doação do animal, passando o Município a ser totalmente responsável por sua guarda.

O caminhão usado para recolher os animais foi doado pela PRF à Guarda Municipal e fica no pátio do setor na Rua Bento Manoel.