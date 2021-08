Homem, descontrolado, agride pessoas e resiste atendimento médico

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da madrugada, de sábado(7), um homem de 23 anos foi levado pela Brigada Militar à UPA, depois de ser localizado em via pública com um ferimento na mão e totalmente desorientado e agressivo.

De acordo com informações, a guarnição recebeu denúncias de que um indivíduo havia quebrado um vidro na lateral do banco Banrisul, localizado no Calçadão em Alegrete.

No endereço, populares informaram à direção que o acusado fugiu a pé. Logo à frente, os policiais encontraram o homem caído ao solo, muito agressivo, chutando pessoas que estavam tentando ajudá-lo. Ele também apresentava cortes na mão em razão de ter quebrado a vidraça do banco. Transtornado, o indivíduo agredia a todos que se aproximavam. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – onde também investiu contra a equipe de profissionais, médico e técnicos em enfermagem.

O indivíduo também jogou-se no chão e não aceitava que os profissionais se aproximassem. Por um bom período o homem apresentou um comportamento muito agressivo, sem ter um motivo que pudesse ser apontado como determinante para o seu descontrole. Também não houve a informação se ele apresentava algum outro problema de saúde ou se a atitude poderia ter sido provocada por algum surto psicótico. Na Delegacia, a Delegada Plantonista determinou o registro de ocorrência simples por dano à instituição – Banrisul.