Operação mira suposto esquema de desvio de dinheiro em ONG

Operação investiga grupo que praticava crimes na ong.

Santa Maria – A Polícia cumpriu 8 mandados em Santa Maria e Pelotas em sedes das Ongs Casa Maria (Santa Maria) e “Afecriança” (Pelotas). Nos locais foram apreendidos documentos, agendas, computadores, celulares e veículos. São 22 investigados.

Doações desviadas

Apesar do atendimento a pacientes, as doações também eram desviadas para uso dos gestores e alguns funcionários. Havia campanhas para pacientes “fantasmas” e arrecadação de doações para compras de produtos além do necessário, inclusive com dados de pacientes falecidos. Os gestores têm uma vida de luxo, com padrão de vida incompatível com a renda.

As doações

As doações se dão através de 20 operadoras de telemarketing que realizam as ligações para pessoas de todo RS e outros Estados.

Fonte: Jornal Expresso