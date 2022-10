Operação realizou revista geral no Presídio de Alegrete

Share on Email

Na tarde de quinta-feira(20), foi desencadeada uma operação de revista geral no Presídio Estadual de Alegrete.

A operação iniciou às 13h30 e transcorreu sem incidentes até às 17h. O objetivo foi cumprir o cronograma de operações da 6º Delegacia Penitenciária Regional, bem como manter a ordem e a disciplina, além de apreender possíveis ilícitos.



No total, foram apreendidos três aparelhos celulares com carregadores e quatro estoques artesanais. Não houve a necessidade de nenhuma transferência de apenado para outra casa prisional.



A operação teve a participação de 24 policiais penais do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), um policial penal da Agência Regional de Inteligência Penitenciária, três policiais penais da 6º Delegacia Penitenciária Regional e 20 policiais penais do quadro funcional do Presídio de Alegrete.

Também contou com o apoio da Brigada Militar e Bombeiros de Alegrete, além da Guarda Municipal. Durante a realização da fiscalização a quadra em frente ao PEAL ficou interditada.