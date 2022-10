Lançamento da 3ª Festa Tricolor ocorre hoje à noite no restaurante Bistrô

Neste dia 21, acontece no Bistrô Alegrete o lançamento da 3ª Festa Tricolor.

Uma realização do Consulado do Grêmio, por meio do Cônsul Adão Ramos, esse será mais um evento para marcar animar os tricolores.

Adão Ramos descreveu que haverá música ao vivo com Bruno Souza e já tem mais 50 convidados, confirmados. Durante o lançamento também ocorrerá o sorteio de uma camisa oficial, autografada, além de um delicioso jantar com Paella Gaúcha e saladas.

O evento tem início programado para as 20h.

A terceira festa tricolor, no mês de novembro, será no Clube 7 de Setembro. O Cônsul, Adão ramos, disse que serão muitas atrações como: ex- jogadores do Grêmio, ônibus, taças, Mosqueteiro, Banda da Geral do Grêmio, escolha da Musa, Grenal, quatro bandas musicais locais, entre outras atrações . Mais detalhes serão divulgados após o lançamento.

“Foram dois anos sem essa grande festa, em razão da pandemia, esse será um belo recomeço” – destacou.

Mais informações no Bistrô ou pelo fone 55 99988-9799.