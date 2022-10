Separada há 12 anos, mulher tem a casa invadida pelo ex que quebrou a porta e foi preso em flagrante

A vítima reside no bairro Vila Nova, em Alegrete.

Na tarde de sábado(15), uma guarnição da Brigada Militar, por determinação da sala de operações, deslocou até o bairro Vila Nova para averiguar denúncia de violência doméstica.

No endereço, os policiais realizaram contato com a vítima, uma mulher de 54 anos.

A moradora disse, aos PMs, que está separada há 12 anos e seu ex-companheiro, um homem de 59 anos, teria invadido a sua residência. Ele quebrou a porta da frente, para ter acesso e estaria transtornado.

No local, os policiais realizaram a abordagem do suspeito, que estava no pátio da residência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado até a UPA para exames e após apresentado na DPPA, juntamente com a vítima onde foi determinado pelo Delegado de Plantão, prisão em flagrante por violência doméstica, sendo estipulado fiança de 03 (três) salários mínimos, o qual não foi pago pelo suspeito.

Desta forma, ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A vítima não estava ferida.