Operação Semana Santa 2024: PRF intensifica fiscalização em Uruguaiana e Alegrete

Assim, foi registrado aumento do fluxo de veículos, apresentando movimento intenso principalmente na quinta, sexta (28 e 29) e no domingo (31). Ações de combate ao crime e de fiscalização de trânsito marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal que trabalhou diuturnamente fazendo a sua parte para a segurança dos usuários da rodovia.

Motorista perde controle e capota no trevo de acesso à RSC 377 com Avenida Tiaraju

Com a fiscalização de trânsito focada nas condutas que geram maior risco de letalidade, os Policiais Rodoviários Federais cumpriram sua missão no combate à violência no trânsito. Diversas ações focadas nos locais com maior índice de acidentalidade foram realizadas, resultando na fiscalização de 612 veículos, na realização de 313 testes com o bafômetro, e em 74 autuações de trânsito. Foram feitas 11 autuações de motoristas embriagados e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro. Destaque especial para a Ação Educativa de Cinema Rodoviário realizada na quinta-feira (28) em Uruguaiana, onde um total de 195 pessoas que participaram foram sensibilizadas sobre segurança no trânsito.

As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor.

As ações de combate ao crime para promover segurança aos usuários da rodovia ocorreram diuturnamente. Em abordagens orientadas por análise de risco, veículos suspeitos de serem utilizados para o cometimento de crimes foram interceptados e fiscalizados.