Atuais conselheiros tutelares apostam na experiência do grupo para um trabalho de resultado

Cinco conselheiros tutelares foram eleitos para esta gestão, sendo quatro deles reeleitos: Luiz Carlos Pinheiro, Daniela Domingues, Emir Lemes e Márcia Rocha. Juntamente com estes, há um novo conselheiro, Antonio Marques, que já exerceu a função durante a gestão de 2016/2020. A experiência acumulada por esses membros será fundamental para o sucesso desta gestão.

A presidência foi assumida por um novo período, de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2025, durante a cerimônia de posse, com o vice-presidente Antonio Marques. Esta é a quinta vez que a presidente assume o cargo, totalizando seu sexto mandato. Ela foi eleita como a conselheira tutelar mais jovem de Alegrete no ano de 2003, aos 23 anos de idade, mantendo-se como a mais jovem até hoje.

O principal desafio que o Conselho Tutelar de Alegrete enfrentará neste ano é a adesão e implementação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência), um programa nacional que visa unificar os dados do conselho tutelar em nível nacional, proporcionando estatísticas e informações precisas.

Em relação ao ano letivo que se aproxima, solicita-se maior vigilância por parte dos pais e responsáveis na vida escolar de seus filhos, bem como sua presença na escola, que é fundamental para o processo educacional. Além disso, é solicitado que os pais que enfrentam dificuldades em encontrar vagas, especialmente na educação infantil, entrem em contato o quanto antes, pois está sendo realizado um levantamento de dados sobre o déficit de vagas na cidade, principalmente para crianças de 4 e 5 anos, idade em que a matrícula é obrigatória.

Alertam aos responsáveis por crianças e adolescentes que estejam atentos a quaisquer mudanças de comportamento em seus filhos e busquem ajuda o mais rápido possível, pois as consequências podem ser irreparáveis se identificadas tardiamente.

A cidade de Alegrete, como muitas outras, enfrenta um alto índice de jovens em situação de risco devido ao consumo de álcool, tabaco e substâncias ilícitas. É importante ressaltar que tratamentos mais avançados nessa área geralmente são realizados fora do domicílio e as vagas em clínicas para menores de idade são escassas.

A gravidez na adolescência é um problema presente na cidade e é acompanhada pela rede de proteção de forma eficaz. É fundamental destacar que o município conta com uma rede de proteção à criança e ao adolescente ativa, eficiente e capacitada, sendo essencial para tornar o trabalho do Conselho Tutelar mais eficaz. A gestante usuária de drogas, especialmente do crack, representa um grande desafio, pois além dos riscos durante a gravidez, muitas vezes não têm apoio familiar e precisa ser acolhida emergencialmente.

A dinâmica de trabalho do Conselho Tutelar busca aproximar o órgão da comunidade, permitindo que as pessoas compreendam sua verdadeira atribuição, que é zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. A presidente defende uma abordagem baseada na proximidade, acolhimento e esclarecimento, acreditando que a confiança no trabalho virá naturalmente.

O Conselho Tutelar está disponível para atendimento pelos telefones 3422 40 69 e 3120 1017, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede localizada na Rua Demétrio Ribeiro, 57, Centro. Os números de telefone dos conselheiros serão fornecidos em anexo, juntamente com os respectivos dias de atendimento, para facilitar o contato.