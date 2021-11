Operário e Várzea seguem 100% no Torneio do Palmeiras na categoria livre

A 2ª rodada do IV Torneio do Palmeiras registrou mais cinco partidas no último domingo (7). Destaque para os time do Operário e Várzea Verde que seguem com 100% de aproveitamento.

Jogando no Palmeiras, o Operário venceu o time do Brandão por 1 a 0. A vitória do Operário foi bastante comemorada por um pequeno torcedor. Impaciente, Miguel Dorneles Viana de apenas 3 anos, estava incomodado antes do jogo começar.

Miguel esperando a camiseta do Operário

Ele acompanhou os atletas durante o fardamento e na preleção, até entrou com o time em campo. Não descansou enquanto não ganhou uma camiseta do time.

Operário está invicto no torneio do Palmeiras

Atento assistiu todo o jogo de cima da marca da cal. Comemorou a vitória com os jogadores. O pequeno Miguel foi levado pelo tio que joga no Operário e pelo avô Celeni Viana.

Miguel comemorou a vitória do Operário

O Várzea Verde é outro time que não sabe o que é perder na competição. Dois jogos duas vitórias. No campo do Honório recebeu o Palmeiras anfitrião do torneio. A equipe do bairro Tancredo Neves duelou do início ao fim com o bom time do Verdão. No final prevaleceu a superioridade e entrega dos jogadores do Várzea que venceram por 3 a 2.

Várzea Verde segue 100% na competição

Quem também se deu bem na rodada foi o River Plate, fez 2 a 1 em cima do Marítimo. Três pontos para o Vera Cruz, após perder na estreia a gurizada do Vera Cruz fez 3 a 0 no Sindicato.

Fechando a rodada um empate em um gol no confronto entre Santos e Cruzeiro. O time da Toca do Leão que vinha de vitória na primeira rodada amargou um empate com o Cruzeiro que ainda não venceu no certame.

A 3ª rodada está prevista para o próximo dia 14:

14h45min.

Palmeiras x Santos (campo do Palmeiras)

Brandão x Várzea Verde (campo do Estrelão)

16h30min.

Cruzeiro x Sindicato (campo do Palmeiras)

River Plate x Operário (campo do Honório)

Vera Cruz x Marítimo (campo do Estrelão)

Fotos: reprodução