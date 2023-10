Operário vence Cruzeiro e vai a final da Taça dos Campeões

No último domingo (8), ocorreu no estádio Municípal Farroupilha a semifinal da Taça dos Campeões para clubes da categoria principal da LAF, entre Operário e Cruzeiro. O confronto era cercado de expectativa em virtude da iminência classificação para a grande final da competição.

A bola rolou e as duas equipes com muita intensidade protagonizaram um jogo lá e cá. A equipe do Operário dominava as ações do jogo, porém, não conseguiu converter esse predomínio em chances claras de gol. Aos 29 minutos da primeira etapa, após bola alçada na área, o jogador Fê do Operário cometeu penalti; na cobrança Jessé inaugurou o marcado em favor da equipe do Cruzeiro.

Na segunda etapa, a equipe comandada pelo técnico Celeni Viana voltou com outra postura. Logo aos 5 minutos, Gustavo Borges empatou o confronto. Após isso o jogo diminui de intensidade e encerrou-se empatado em 1 a 1 e foi para os penaltis. Nas penalidades destaque para o goleiro Luan do Operário que pegou duas cobranças e garantiu a classificação para a grande final. O título será decidido na próxima quinta-feira (10), no estádio Farroupilha.

Fotos: Joga Mais TV