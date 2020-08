Compartilhe











Oportunidade única:

Empresa de turismo oferece vagas para profissionais na área de vendas em Alegrete.

Experiência em vendas;

Interesse no turismo;

Dinamismo e iniciativa;

Disponibilidade de horário;

Habilidade no relacionamento com clientes.

Oferece: Salário fixo, comissões sobre vendas, auxílio refeição e vale transporte.

Interessados enviar currículo para o e-mail:

[email protected]