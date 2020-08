Oportunidade: Unipampa seleciona aluno de escola de ensino médio para bolsa do CNPq

Compartilhe











O Grupo de Arquitetura de Computadores e Microeletrônica (GAMA) da Universidade Federal do Pampa – Campus Alegrete, através do professor Lucas Compassi Severo, está selecionando um aluno(a) de ensino médio das escolas de Alegrete para participar de um projeto de pesquisa na área de internet relativo a microeletrônica.

Foto tirada antes da pandemia do novo coronavírus. Foto: GAMA

O aluno deverá dedicar-se às atividades do projeto por 8h semanais e irá receber uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no valor de R$100,00 pelo período de agosto/2020 a julho de 2021.

Neste momento, devido às regras de distanciamento social da COVID-19 projeto será desenvolvido de forma remota através da internet. Após o retorno das atividades presenciais o aluno irá trabalhar nos laboratórios da universidade.

Dentre as atividades previstas no projeto, estão o auxílio no desenvolvimento de circuitos eletrônicos, auxílio aos pesquisadores do grupo e participação em eventos acadêmicos.

Segundo o professor Lucas, esta é uma ótima oportunidade para os jovens que possuem interesse em seguir carreira nas áreas de tecnologia e engenharia e queiram conhecer como é o dia a dia de um aluno de iniciação científica da Unipampa. Além disso, a atuação neste projeto será de grande importância para o currículo do aluno.

Interessados deve acessar a página do grupo de pesquisa para saber mais sobre os requisitos e participação no processo seletivo. Inscrições até às 14h de 11/08/2020.

https://sites.unipampa.edu.br/gama/selecao-cnpq-ensino-medio/

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução