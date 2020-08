Previsão do tempo: semana vai ter sol, chuva, frio e geada em Alegrete

Compartilhe









A semana inicia com tempo firme, muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. A segunda-feira (10), em Alegrete terá a máxima de 28º C, a mínima registrada no início da manhã foi de 15ºC.

Conforme o site meteorológico Climatempo uma queda nas temperaturas deve ocorrer já na terça-feira (11). A começar pela mínima que desce para 8ºC já no início da manhã e durante o dia não passa dos 15ºC. A terça será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. São estimados 6 mm com 90% de possibilidades.

Na quarta-feira (12), a temperatura despenca ainda mais. A mínima será 6ºC e a máxima não passa dos 18. Dia de sol com muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de 5mm, com 80% de chance.

Para quinta-feira (13), dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima prevista é de 6ºC e a máxima chega aos 21ºC.

A sexta-feira (14), terá dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde, com muitas nuvens à noite. A mínima será de 4ºC e a máxima 22.

