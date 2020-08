Assis, desportista e fundador do 20 de Setembro, não resistiu a um infarto

Compartilhe









Na madrugada desta segunda-feira(10), morreu na Santa Casa de Alegrete o desportista e um dos fundadores do time 20 de Setembro, Assis Campos da Rosa. O Colorado, apaixonado pelo esporte, estava com 71 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Alegrete após mais um infarto. De acordo com o filho, Everton Da Rosa, conhecido como Tita, o pai não resistiu a complicações em relação à trombose, o quadro se agravou e ele faleceu nesta madrugada.

Aposentado, Assis foi funcionário público por muitos anos e estava internado há 24 dias na UTI. Ele deixa um filho e uma neta.

O desportista passou por vários times da cidade entre eles o 20 de Setembro, onde foi um dos fundadores. Ele tinha um vasto círculo de amizade, era um pai exemplar, avô amoroso com a neta e sempre estava com um sorriso no rosto, além de ser colorado de carteirinha” – disse Tita.

Emocionado, o filho descreve que desde a notícia já recebeu incontáveis mensagens de carinho em razão da perda do pai. “Ele era uma pessoa iluminada, estava sempre de bem com a vida. Tinha um grupo de amigos que ficava conversando no calçadão e tinha a rotina de caminhada. Por onde passava deixava sua energia positiva” – falou.

O desportista, atuante no futebol de Alegrete, sempre foi muito participativo e auxiliava em tudo que era preciso.

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus na rua Daltro Filho,220. O sepultamento será nesta segunda-feira(10), às 17h, no Cemitério Municipal.