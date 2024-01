Orçamento de Alegrete ultrapassa os 370 milhões em 2024

A Secretaria de Finanças de Alegrete já definiu orçamento do Poder Executivo para o ano de 2024. Mesmo em férias, o secretário José Luis Caurio informou que o orçamento da Prefeitura para o ano corrente é de 372,333.954,00 milhões que serão divididos entre todas as secretarias municipais. Ele informa que houve um aumento de 5,36% em relação ao orçamento de 2023 que foi de 353.983.509,00 milhões. São 18.350,445 milhões a mais que a Prefeitura vai disponibilizar em seu orçamento.

Ele ainda não informou o que vai ser destinado a cada uma das 11 secretarias do Município, incluindo o orçamento do Gabinete do Prefeito. Esse valor passará a vigorar a partir do dia 15 de janeiro. As secretarias que tem maior orçamento de Alegrete são a da Saúde e da Educação e Cultura. O valor do orçamento vem de receitas próprias do Muncípio e repasses de verbas federais e estaduais de programas já instituídos pelo governo ( Fundeb, FPM, MDE, ICMS).