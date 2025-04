Organização e agroindústrias garantem limpeza exemplar no Festival da Linguiça

Na manhã deste domingo(6), não havia resíduos aparentes nos espaços onde milhares de pessoas circularam na noite anterior.

Representantes das agroindústrias participantes são responsáveis pela limpeza das áreas onde instalaram seus estandes. Cada grupo realiza a coleta dos resíduos deixados pelos consumidores ao final do expediente.

A organização do festival, responsável pelas demais áreas, informou que o trabalho é contínuo e ocorre nas primeiras horas do dia. Uma equipe de limpeza geral atua no parque, reforçando o trabalho de manutenção dos espaços comuns do evento. Além disso, uma parceria com a Cooperativa Tiaraju, mantém uma importante atuação, onde diariamente catadores realizam o recolhimento de materiais recicláveis. Esses trabalhadores, fundamentais para a gestão sustentável dos resíduos, direcionam os materiais recolhidos até o ecoponto localizado na própria área do parque.

Ainda no início da manhã deste domingo, famílias já ocupavam o parque para o tradicional chimarrão e encontros informais. A programação do Festival da Linguiça segue até o fim da noite deste domingo.