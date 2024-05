Órgãos de defesa do consumidor definem ações e a atuação do Procon no município

Na ultima terça-feira (21), o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Alegrete realizou mais uma reunião no Centro Empresarial. Também esteve presente o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas, que pode expor algumas das ações que a pasta irá realizar de maneira conjunta com o PROCON.

O encontro foi iniciado pelo presidente do Conselho, Marcelo Bressa, que agradeceu a participação do Secretário e destacou a importância de um trabalho conjunto entre a Secretaria e o Conselho para o benefício dos consumidores de Alegrete. Bressa ressaltou o compromisso de manter o Procon atuando de maneira eficaz em defesa dos direitos dos consumidores.

Fernando Lucas, por sua vez, reafirmou seu compromisso em colaborar de forma integrada com o Conselho, garantindo que todos os projetos voltados para a proteção dos consumidores sejam mantidos e aprimorados.

Além da presença do Secretário, a reunião abordou outros tópicos importantes, como as operações do PROCON nos estabelecimentos comerciais do município e os projetos previstos para o segundo semestre de 2024.

Entre os participantes do encontro estavam o Diretor do PROCON, Geferson Maidana Cambraia, a estagiária de Direito Carolina dos Santos, Paulo Gonçalves, representante da Secretaria de Saúde, Salatial da Silva, da Procuradoria Geral do Município, Giovanni Farias, da Secretaria de Finanças, Audrey da Motta, da Secretaria do Meio Ambiente, o jornalista Nilson Gomes, do Centro Empresarial de Alegrete, e Elizandra Freitas, representante da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A reunião reforçou o compromisso das autoridades locais em proteger e defender os direitos dos consumidores, mostrando que a cooperação entre diferentes setores é essencial para o fortalecimento das ações do PROCON e a promoção de um ambiente de consumo mais justo e transparente em Alegrete.