Hotéis e restaurantes têm expectativa de movimento devido ao concurso da Prefeitura neste fim de semana

A constatação é do alegrentense e vice-presidente do Sindihotel, Adão Ramos, do Hotel Alegrete. Ele diz que só na sua empresa há mais de 17 reservas de candidatos de outras cidades que farão as provas aqui. Ramos comentou que entrou em contato com colegas que confirmaram que têm reservas para este mesmo fim. O empresário lembra que atividades como estas sempre atraem pessoas de outras cidades, sendo importantes para hotéis e restaurantes.

Hemocentro de Alegrete atinge objetivo no Dia Mundial do Doador

As provas do concurso para cargos na Prefeitura de Alegrete ocorrem no domingo, pela manhã e à tarde, na Urcamp, Unipampa e nas escolas estaduais Emílio Zuñeda, Demétrio Ribeiro e Oswaldo Aranha. Dez mil candidatos concorrem às vagas oferecidas em várias funções.