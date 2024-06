Escolinha implementa atividades contínuas para educação no trânsito

Share on Email

A iniciativa visa integrar as crianças no ambiente do trânsito de maneira didática e interativa, utilizando métodos lúdicos para facilitar o aprendizado.

A Escolinha de Educação para o Trânsito é uma das ferramentas empregadas neste processo. Por meio de atividades práticas e educativas, as crianças são apresentadas aos principais elementos que compõem o cenário do trânsito urbano. Elas aprendem a identificar sinalizações, placas e outras estruturas relevantes, promovendo a compreensão sobre a importância de cada um desses componentes para a segurança no trânsito.

O programa está desenhado para ocorrer ao longo de todo o ano letivo. As atividades são planejadas para se adequar às diferentes faixas etárias, permitindo que o aprendizado seja gradual e apropriado para cada grupo.

A abordagem lúdica é uma característica central deste projeto. Utilizando jogos, simulações e outras dinâmicas interativas, os educadores buscam engajar os estudantes, tornando o processo de aprendizado mais atraente e efetivo. Essa metodologia tem como objetivo não apenas transmitir conhecimento, mas também fomentar uma cultura de respeito e atenção no trânsito desde a infância.

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania considera a educação no trânsito uma ferramenta essencial para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. O programa nas escolas Palmira Palma e Ibirapuitã é parte de uma estratégia mais ampla que busca reduzir acidentes e melhorar a convivência nas vias públicas da cidade.