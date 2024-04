Os protetores que acolhem animais abandonados em Alegrete

A vida de Alexandra Freitas é marcada pela dedicação pela vida digna a todos os animais. E algo que só quem vive esse sentimento como ela vai entender o que se passa em seu coração. Na semana passada um cão aparentemente saudável se aproximou de seu brechó que vende produtos para ajudar animais na Rua Mariz de Barros. Mais do que de pressa, Alexandra o acolheu deu os primeiros cuidados e medicamentos necessários tratou de conseguir um lar provisório.

O pequeno cão com carinho e amor da tutora provisória foi para um lar onde a dona já tem muitos cães e também demonstra esse amor incondiconal por eles. No trajeto, em ruas do centro de Alegrete, a reportagem flagrou a defensora dos pets com o cão no colo indo levá-lo ao novo lar. A nova tutora prefere não se identificar, mas recebeu com muito carinho e vai cuidá-lo como faz com todos os demias que ja tem em seu pátio E so comentou: eu amo todos.

-Ela é uma anjo assim como esses cães que por providência divina se aproximam de mim para que eu os ajude. Faço campanha para tentar uma vida digna a eles, assim como ajudo cavalos mal tratados, observou Alexandra Freitas.