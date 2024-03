Matteus chora ao lembrar da família e destaca força de sua mãe Luciane,”é uma guerreira”

Share on Email

“Ela trabalhava na instância de cozinheira, passava uma trabalheira, cozinhava no fogão a lenha. Teve até problemas nos rins, na bexiga, uma época, porque o fogão a lenha que ela trabalhava era muito quente”, conta o estudante de Engenharia Agrícola.

“E ela teve uma baita infecção urinária. Umas coisas muito pesadas assim, ela até foi parar no hospital. E aí, quando ela saiu desse emprego, ela pegou toda a rescisão dela do emprego, foi num camelô, lá em Uruguaiana, que fica na fronteira com a Argentina, e comprou um Playstation 2 para mim”, disse o alegretense.

Em seguida, emocionado, Matteus conclui: “Gastou todo dinheiro dela e me deu. Minha mãe é fora do comu, mesmo. Minha mãe, tipo, abdicou. Ela é uma pessoa assim: gosta muito de se cuidar, gosta muito de maquiagem, andar bem vestida e, naquela época, não tinha, dou muito valor pra isso.]

Fotos: Gshow

Informações: Gshow