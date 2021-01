Os quase 20 mil eleitores de Alegrete que não votaram na última eleição têm até quinta para justificar a ausência

Compartilhe















Desde que foi realizada a eleição em 15 de novembro de 2020, os eleitores podem justificara a ausência.

Passado quase três meses da eleição, quem não votou tem até esta quinta-feira para justificar o não comparecimento. O eleitor pode entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral-TRE e ir no cartório eleitoral e justificar o porquê não votou em 2020.

Quem não justificar pode emitir a guia no e.mail zon5@tre-rs.jus.br

Alegrete tem 58.603 mil eleitores, sendo que nas últimas eleições deixaram de votar 19.469 e a maioria não justificou a ausência.

Giovana Galli chefe do Cartório Eleitoral diz que a não justificava pode fazer falta a quem for emitir passaporte. Ela lembrou que até em alguns empregos solicitam o comprovante de votação.