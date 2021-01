Mesmo em recesso, gabinetes dos vereadores atendem comunidade

Compartilhe















A Câmara Municipal de Alegrete está em recesso e o trabalho com as sessões ordinárias voltam no próximo dia 18 de fevereiro.

Numa passada na Câmara, neste dia 12, a reportagem verificou se algum dos 15 vereadores da gestão 2021- 2024 estava em atividade, mesmo que pela Lei eles só devam retornar ao trabalho no próximo dia 18 de fevereiro.

Dos 15 eleitos, sete estavam em seus gabinetes repassando e analisando demandas da comunidade.

Dentre eles: Glênio Bolsson( PP), Bispo Ênio Santos (PP), Itamar Rodriguez ( PP), João Monteiro ( PP)Luciano Belmonte (PP), Eder Fioravante (PDT), Cléo Trindade ( MDB). A presidente da casa, vereadora Firmina Soares estava em compromisso de trabalho em Porto Alegre.

A informação é de que a grande maioria dos vereadores, sempre passa pela manhã na Câmara.

Os que estavam na casa, na hora em que reportagem esteve no local, informaram que já existem muitos pedidos da comunidade, inclusive, com abaixo assinado para calçamento de ruas em parceria.

O atendimento é com restrições e, na entrada, é verificada a temperatura e em cada gabinete apenas um assessor e uma pessoa para atendimento.

Todos os protocolos devem ser observados com uso de máscara, higienização com álcool em gel e manter o distanciamento.

Vera Soares Pedroso