Os vigaristas não desistem

Nos últimos dias, a Delegacia de Polícia de Alegrete vem novamente recebendo um número maior de ocorrências envolvendo crimes de estelionato. O relato a seguir é de mais um relacionado ao Pix e Whatsapp.

Por mais que, quase de forma incessante ocorram postagens alertando, ainda assim, há pessoas que acabam sendo ludibriadas pelos criminosos que se passam por familiares, principalmente filhos. O mais importante, antes de qualquer transferência é de que as pessoas confiram com os filhos ou familiares se realmente é procedente o pedido, contudo, na maioria das vezes, o golpe ocorre com a informação de troca de número e a foto do perfil permanece a mesma, por isso, entrar em contato com o antigo número ou uma videochamada são opções mais seguras para que as possíveis vítimas tenham mais segurança antes de transferências bancárias, principalmente, em valores significativos.

Um dos registros, nesta semana, é de um alegretense de 60 anos que fez um PIX de quase mil reais pensando tratar-se da filha. Ele apenas se deu conta de que havia caído em um golpe, horas depois.

O idoso imaginou que a filha poderia estar passando por algum problema financeiro e não questionou ou suspeitou da ação dos criminosos.