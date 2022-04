Madrugada de colheita: a busca pela macela no amanhecer da Sexta-Feira Santa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Macela: uma colheita que ultrapassa gerações. A macela costuma se desenvolver em ambientes onde a terra não é mexida durante um bom tempo.

Famílias de Alegrete saíram logo cedo para procurar o chá medicinal. Hoje, é sexta-feira Santa, e o ritual popular se repete.

Com a chegada da Páscoa, muitas famílias se preparam para colher e armazenar a macela nova. Uma das mais fortes tradições da Quaresma é que no feriado de Sexta-feira Santa, antes mesmo do sol nascer, é preciso colher a planta medicinal.

A tradição explica que ela deve ser colhida antes do sol raiar e os fiéis acreditam que o orvalho que cai na planta tem o poder de abençoar. A planta floresce nesta época, e é facilmente encontrada às margens das rodovias.

A macela é muito utilizada para problemas estomacais e como travesseiro medicinal, além disso, o chá pode ser usado como um calmante, principalmente para colocar em baixo do travesseiro algumas florzinhas quando se está com dor de cabeça.

Em Alegrete, o PAT percorreu às margens da BR 290 e encontrou muitas famílias que destacaram o mesmo problema, a seca e a estiagem prejudicaram a colheita.

“Percorremos os dois lados, saímos cedo de casa, mas encontramos uma quantidade pequena” – destacou uma família que reside no bairro Vila Inês.

Iara Rosa disse que a colheita é uma tradição na família e saíram às 5h30min de casa. Nem mesmo o friozinho foi obstáculo. “Fomos para o Corredor dos Papagaios, só lá encontramos Macela”- destacou.