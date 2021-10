Oscar 2022: saiba qual é o filme que vai representar o Brasil na categoria “Melhor Filme Internacional”

A cerimônia de premiação é organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundada em Los Angeles em 1927, a qual presenteia, anualmente, os profissionais da indústria cinematográfica com o prêmio em reconhecimento à excelência do trabalho.

Apesar de a cerimônia do Oscar 2022 estar marcada apenas para 27 de março do ano que vem, diversos países já fizeram a seleção de títulos na categoria “Melhor Filme Internacional”, categoria vencida pelo longa-metragem Druk – Mais Uma Rodada, em 2021; e pelo Parasita, em 2020. Em relação à escolha do Brasil, o país definiu o filme “Deserto Particular” como seu devido representante.

Deserto Particular é um filme dirigido por Aly Muritiba e estreia nos cinemas do Brasil em 25 de novembro deste ano. Mas estará disponível antes disso na Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, que começa no dia 21 de outubro. Com um elenco formado por atores experientes, como Antonio Saboia, Pedro Fasanaro e Thomas Aquino, o longa foi produzido ao longo de seis anos e foi gravado em Sobradinho e Juazeiro, na Bahia, e em Curitiba, no Paraná. O enredo se desenrola em cima de um policial que, após ser demitido por violência, procura por sua amante online que desapareceu inesperadamente.

A Coreia do Sul novamente entra como uma das favoritas para vencer a categoria de “Melhor Filme Internacional”. Depois de fazer história, em 2020, quando, de forma inédita, o seu representante “Parasita” ganhou a categoria mais almejada pelos cineastas fora dos Estados Unidos, os sul-coreanos querem repetir o feito com “Escape from Mogadishu”.

A nova produção coreana já está dando o que falar. O filme de Jo In Sung estreou em 28 de julho e em menos de sete dias já conquistou a marca de 1 milhão de espectadores. Baseado em fatos reais, o longa se passa em 1991 em Mogadíscio, na Somália. Em um cenário de guerra civil, um grupo da embaixada sul-coreana se vê isolado e sem comunicação. Assim, eles precisam lutar contras as adversidades para tentar sobreviver em meio ao caos.

João Baptista Favero Marques