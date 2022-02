Share on Email

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta segunda-feira (14) em Arroio do Meio, no Vale do Taquari.

Segundo a polícia, o dono de uma propriedade rural que fica perto da Estrada do Salto, em Linha São Caetano, encontrou os restos mortais em um banco de terra perto da margem do Rio Taquari.

De acordo com o delegado Dinarte Marshall a ossada aparenta ser do sexo masculino. Partes das roupas ainda estavam presas na ossada, assim como um relógio de pulso.

A Polícia Civil trabalha na identificação.

Fonte: G1