Oswaldo Aranha completa 92 anos de serviços pela educação de Alegrete

Neste 23 de abril a Escola Estadual Oswaldo Aranha completa seus 92 anos de atividades. O prédio no estilo neo clássico é imponente na Avenida Freitas Vale e outro mais moderno com frente para Rua General Sampaio formando gerações de todas as idades.

Com 1.100 alunos e quadro, desde o início da pandemia em 2020 , a escola mantém as atividades remotas e entrega material aos que não tem acesso à internet, sempre buscando fazer com seus estudantes estejam interagindo, mesmo de casa com seu professores.

São mais de nove de décadas de educação, sendo também a única escola de Alegrete que oferece o curso de magistério que forma professores para os anos iniciais.

E mais recente a Escola nonagenária ganhou um novo status. O Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, de Alegrete, é a terceira escola da rede pública estadual confirmada para receber o modelo de ensino cívico-militar, que seria implementado a partir de 2020.

Além do IEEOA, o Ministério da Educação confirmou que mais duas cidades gaúchas, além de Caxias do Sul e Alvorada, foram habilitadas para o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação (MEC).

Vera Soares Pedroso