Previsão do tempo indica chuva para o final de semana em Alegrete

A chuva retorna entre o sábado (24) e o domingo (25), com acumulado que poderá alcançar 20mm em algumas áreas.

Nesta sexta-feira (23), em Alegrete a mínima foi de 15ºC, um dia de sol com muitas nuvens e a temperatura deve alcançar os 31ºC. Para sábado (24), a precipitação é de 6.4 mm de chuva. As temperaturas variam de 18 a 24ºC. Já no domingo (25), a possibilidade de chuva continua e estão previsto mais 6.4 mm. A mínima cai para 14ºC, e durante o dia não passa dos 23ºC.

A semana inicia com a temperatura mais baixa. O dia amanhece mais frio (10ºC), na segunda-feira (26), a chuva perde força e não deve passar de 1 mm.

Conforme apontavam as previsões, março foi um mês com precipitações abaixo da média, na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Em boa parte da Zona Sul, das Planícies Costeira Interna e Externa e em partes da região Central e da Fronteira Oeste, os volumes de precipitação ficaram entre 50 e 100 mm.

Com isso, as anomalias de precipitação foram de -50 a -100 mm na maioria destes locais. No entanto, a frequência das precipitações foi razoavelmente alta, em algumas regiões, o que pode ter atrapalhado um pouco o processo de colheita do arroz, principalmente na segunda quinzena de março.

Contudo, se o tempo mais seco favorece a colheita, para a reposição dos mananciais e para a semeadura e estabelecimento de coberturas de solo e de pastagens de outono-inverno ele tem sido desfavorável. Esse estudo foi divulgado pela meteorologista Jossana Ceolin Cera, doutora em Engenharia Agrícola pela UFSM e consultora do Irga.

Mesmo com a dissipação da La Niña, ressalta-se que as precipitações ainda poderão ser irregulares, com períodos secos e as chuvas ocorrendo de forma mal distribuída no RS, garante a meteorologista. Segundo as previsões do modelo do IRI (International Research Institute for Climate Society), no trimestre mai-jun-jul há em torno de 45 % de chance de as precipitações serem abaixo da média, em todo o RS.

Por sua vez, o modelo CFSv2 (Climate Forecast System, da NOAA) prevê que em maio as precipitações ficarão dentro da normal climatológica na metade sul do RS e abaixo da normal na metade norte. Já para os meses de junho e julho, o modelo CFSv2 prevê que as precipitações irão ficar abaixo da média em todas as regiões do Estado.

A previsão do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) indica precipitação entre 10 e 50 mm abaixo da média em maio no RS. Para junho, o modelo prevê precipitações dentro da normal climatológica, em todas as regiões desse Estado. Já para julho, o modelo volta a prever precipitação abaixo da média para a maioria das regiões, com exceção das áreas de fronteira com o Uruguai, onde deverá ficar dentro da normal.

Embora se esteja em um período de transição, entre a La Niña e a fase Neutra do ENOS (El Niño-Oscilação Sul), a atmosfera ainda demora um tempo para responder a essa mudança. Com isso, chuvas irregulares ainda deverão ocorrer, assim como períodos mais secos prolongados, intercalados com períodos chuvosos, é o que conclui o estudo feito pela engenheira agrícola Jossana Ceolin Cera.

A falta de maiores volumes de precipitação causa preocupação por parte dos produtores, visto que os reservatórios de água estão com os níveis baixos, gerando apreensão ao setor orizícola para a safra 2021/2022. A falta de regularidade e de bons volumes de precipitação também traz preocupação para a semeadura e o estabelecimento adequado das coberturas de solo ou para pastejo no outono-inverno.

Júlio Cesar Santos