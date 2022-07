Ousadia Kids convida para o “Festival de Botas e Tênis” para toda criançada

Já começou mais uma excelente oportunidade para economizar com a Ousadia Kids.



Os empresários Evandro Bitencourt e Taynara Pinheiro, pensando no seu público cada vez mais exigente (as crianças), preparam uma semana inteira de promoções que literalmente “caem aos seus pés”.

Para as pequenas e estilosas princesas, a surpresa é o “Festival de Botas” das marcas mais famosas do mercado com 30% de desconto à vista e 15% de desconto nos cartões.



E tem mais, toda a linha de tênis infantis com 20% de desconto à vista e 10% de desconto nos cartões.

Mas atenção! As promoções vão até este sábado, 30 de julho.



Faça a festa com a Ousadia Kids e leve para casa os melhores calçados infantis com descontos imperdíveis.



Ousadia Kids é inovadora em todas as suas ações, especialmente por contar com um mascote super carismático que se faz presente nas grandes festas da empresa. Em pouco tempo após a nova administração assumir, tornou-se referência em moda infantil, trabalha com a linha completa de enxovais e confecções infantis de marcas renomadas para meninos e meninas do recém nascido ao tamanho 16, calçados do zero ao número 36, além de uma diversidade em brinquedos da atualidade mais vendidos na internet.

Endereço: Vasco Alves, 220 – Sala 107

Telefone: 3422 1269

Facebook: Ousadia Kids

Instagram: ousadia_kidsalegrete

Aline M. Kunz