Outubro Rosa: Desde o início da pandemia mais de mil mamografias foram realizadas em Alegrete

Compartilhar















A superação das barreiras para a redução da mortalidade por Câncer de Mama no Brasil envolve não apenas o acesso à mamografia de rastreamento, mas o controle de fatores de risco conhecidos e sobretudo, a estruturação da rede assistencial para rápida e oportuna investigação diagnóstica e acesso ao tratamento com qualidade.

A Secretaria de Saúde de Alegrete com suas 19 ESF’s e uma ESF Itinerante na Zona Rural, trabalha incessantemente na busca ativa e ações permanentes de cuidados aos usuários. O mês de outubro é um mês onde o olhar é mais intenso e educativo para o câncer de Mama.

Diante de um ano atípico, enfrentando uma pandemia mundial, as equipes da saúde tiveram que se reinventar para dar seguimento com segurança aos usuários. Em um balanço de Janeiro a Setembro de 2020, a Secretaria da Saúde e o centro de Imagens de Alegrete realizaram 1.987 mamografias. Existe o levantamento mês a mês: Janeiro – 444 mamografias realizadas; Fevereiro – 341 mamografias,Março – 137 mamografias realizadas;Abril – 4 mamografias realizadas;(Suspenso devido a pandemia) Maio – 164 mamografias realizadas;Junho – 255 mamografias realizadas;Julho – 236 mamografias realizadas;Agosto – 177 mamografias realizadas; Setembro – 229 mamografias realizadas.

O Ministério da Saúde recomenda para rastreamento do câncer de Mama, mamografia de rotina entre os 50 e 69 anos, a cada dois anos. Fora desta faixa etária e dessa periodicidade, os riscos aumentam e maior incerteza sobre benefícios. Segundo o último censo do IBGE no município de Alegrete no ano de 2010(fonte: censo 2010.ibge.gov.br) os dados de mulheres por faixa etária são:50 a 54 anos – 3,4% da amostragem de mulheres do município – 2608 mulheres;55 a 59 anos – 2,8% da amostragem de mulheres do município – 2150 mulheres;60 a 64 anos – 2,3% da amostragem de mulheres do município – 1802 mulheres;65 a 69 anos – 1,9% da amostragem de mulheres do município – 1481 mulheres;Totalizando 8041 mulheres na faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde. No município de Alegrete em 9 meses foram realizados 1987 mamografias.

A Secretaria de Saúde juntamente com a Atenção Básica concluiu que mesmo diante de uma pandemia, atingiu 24,71% de exames de mamografia em mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde aqui em Alegrete.

Com informações da Secretaria da Saúde de Alegrete