Paciente é morto a tiros dentro de hospital em Garibaldi

Um paciente de 26 anos foi morto a tiros dentro de um hospital em Garibaldi, na Serra, durante a madrugada desta segunda-feira (15). A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Rodrigo da Silva.

O crime aconteceu por volta das 4h no Hospital São Pedro. De acordo com a investigação policial, o suspeito de ter cometido o crime entrou no local por uma porta de acesso dos funcionários, localizou a vítima, que estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e atirou com uma arma de fogo contra ela.

A Polícia Civil trabalha para identificar o suspeito de ter cometido o crime. Não foram divulgadas suspeitas para a motivação do assassinato da vítima. Ela estava hospitalizada porque havia sido baleada horas antes na Rua Antônio Grigoletto, no bairro dos Pinheiros.

À RBS TV, a direção do hospital disse que não vai se manifestar enquanto investigações policiais estiverem em andamento. Além disso, afirmou que a instituição está colaborando com a Polícia Civil e que testemunhas estão concedendo informações, além de terem sidos disponibilizados os registros feitos por câmeras de segurança.