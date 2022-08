Transporte para o IFFar, ainda sem solução, deixa muitos alunos em paradas de ônibus

Porém, os três carros que estão realizando as linhas para o Passo Novo, cumpriram com a determinação prevista em edital, entretanto, já estavam com lotação máxima – conforme informou a responsável pela empresa em Alegrete – Ana Verzzaro.

Na última semana, uma audiência de conciliação havia determinado que o Município deveria disponibilizar mais dois carros, contudo, a Prefeitura ingressou com recurso em face de decisão proferida.

De acordo com a direção do Instituto, são necessários cinco linhas para dar conta da demanda de alunos que vão de Alegrete ao local, no Distrito de Passo Novo. Por outro lado, pela licitação do transporte público ficou definido que a empresa Fronteira D’oeste deve colocar três linhas, o que vem sendo cumprido.

O Prefeito Márcio Amaral destacou ao PAT que estão avaliando uma solução e acrescentou que as linhas são para o Passo Novo e não para o IFFar. Reconhece a importância e a necessidade dos alunos, todavia, a Instituição é Federal. Mesmo assim, uma avaliação está sendo feita para ver uma melhor solução a todos, pois com o valor da passagem, mais dois ônibus, a empresa teria prejuízos o que poderia implicar com um problema ainda maior para toda a população.

Já em contato com a Empresa Expresso Fronteira D’Oeste, a informação é de que uma proposta de ter um acréscimo na passagem que hoje é menos de 3 reais com desconto, isso poderá ser uma possibilidade, pois durante o período em que a empresa colocou os dois ônibus extras, o prejuízo foi de aproximadamente 200 mil reais.

Ainda, nesta segunda, deverá ser publicado um novo Decreto pela Prefeitura Municipal.