Padaria Frutos da Terra, do assentamento Novo Alegrete, vende pães para a merenda escolar

Há 12 anos, iniciava no Distrito de Passo Novo o Assentamento Novo Alegrete com lotes de 10 a 20ha para as famílias que lá se fixaram e trabalham.

A família de Jeferson Boeira da Silva e Tatiane Oliveira Severo é uma das que com seu esforço e dedicação viu sua vida mudar desde que o casal chegou no assentamento.

Da produção leiteira, de hortaliças eles foram além e por iniciativa de Tatiana montaram a padaria Frutos do Campo. E o que começou tímido hoje é um sucesso no assentamento. Pelas mãos da empreendedora saem bolos, cucas, broas e biscoitos. E o melhor, a produção vai para a merenda escolar, tanto de escolas municipais como estaduais. Jeferson diz que também fazem vendas a domicílio, via grupo de WhatsApp.

Padaria no Assentamento Novo Alegrete

A padaria tem o alvará da vigilância e segue todas as regras para produzir com qualidade.

A produção de hortaliças da família entregam no quartel. Ele diz que acredita que todas as cerca de 90 famílias que estão neste assentamento estão melhores de quando estavam em barracas de lonas pretas a beira de estradas.

Aqui estamos trabalhando eu, minha esposa e ainda ajudam meus dois filhos, a menina de oito e o guri de 13 anos que estão aprendendo a trabalhar e estudam na escola Barros Cassal no Passo Novo, diz o produtor.

Quando o serviço aperta o casal conta com ajuda dos demais familiares que moram próximo. Jeferson informou, ainda, que uma cunhada também tem padaria no assentamento, ao lado, o Unidos Pela Terra.

O Novo Alegrete tem 12 anos e vários outros tipos de atividades produtivas.