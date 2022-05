Pais denunciam professora por aplicar punição seletiva em alguns alunos

Pais procuraram o PAT, na segunda-feira(23), após a mudança de uma professora do 2° ano do ensino fundamental, em decorrência de algumas queixas.

De acordo com os pais, após dois anos de pandemia e uma grande dificuldade de aprendizagem para alguns alunos, as crianças de uma turam do 2° ano de escola estadual, estariam percebendo situação relacionada ao que eles definem como sofrimento psicológico aos alunos em razão do comportamento da educadora.

Em alguns momentos, a professora estaria privilegiando alguns alunos e punindo outros de forma muito severa e distinta. Diante das denúncias, o diretor do educandário Estadual teria enviado um relatório a 10ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação e uma professora em turno inverso foi disponibilizada.

A procura dos pais, conforme eles informaram, não é para denegrir a imagem do educandário ou até mesmo da professora que até já foi retirada da turma, a questão é que as crianças que estudavam pelo período da tarde, passaram para o turno da manhã, o que gerou um sério problemas para alguns.

“Eu não tenho como contratar uma babá, em turno integral, por esse motivo, os meus dois filhos iam para a escola no período da tarde, agora, estou apavorada por ter que trocá-lo de escola” – pontua um pai.

A procura ao PAT, é uma tentativa de que as crianças não sejam punidas pelo erro da professora e que um educador no período da tarde seja disponibilizado.

Por esse motivo, o PAT entrou em contato com a coordenadora da 10ª CRE, Sara Elizeth Duzac Cardoso, que esclareceu que a coordenadoria já está em contato com o educandário e também, já ouviu a educadora que foi afastada. Para que as crianças não fiquem sem aula, foi, de forma imediata, disponibilizada uma outra professora, porém, para o turno da manhã, contudo, em caso de dificuldade, os pais devem procurar a direção da escola.