Padelista alegretense, líder do ranking da ATP estreia com vitória no Master do Paraguay

Compartilhe















O padelista alegretense Stefano Flores estreou de pé direito no APT Padel Tour Master do Paraguay e já se qualificou para às quartas de final. Ele forma dupla com o porto-alegrense Júlio Julianoti, e já venceram no Paraguay. Após levarem a placa número 1 e se sagrarem campeões do Open de Assunção, a dupla líder do ranking e favoritíssima no Paraguay, não deu trégua aos seus adversários. Julio Julianoti / Stefano Flores, cumpriram seu papel de favoritos ao derrotar os compatriotas Faccin e De Sousa por 6/3 6/2. Nesta sexta-feira (12), às 18h30min, eles encaram a dupla Maximiliano Arce e Franco Dal Bianco, por uma vaga na semifinal de sábado. João Pedro Flores, o outro alegretense na competição foi eliminado após vencer na estreia do Master. Flores forma dupla com Samuel Militos e sofreram um revés da dupla de Maximilianos, Sánchez e Cejas 6/3, 3/6 e 6/2. COMITÊ DA COVID AVALIA A GRAVE CRISE DA PANDEMIA E COBRA MAIS RESPONSABILIDADE DA POPULAÇÃO Stefano e Julianoti somam 2.740 pontos no APT, de 12 apresentações, venceram 11. Semifinalistas no Mestre Acapulco, foram campeões no Mestre Merida. É possível acompanhar o jogo em tempo real através do link: https://www.aptpadel.com/streaming.aspx Júlio Cesar Santos Fotos: APT Padel Tour

Compartilhe