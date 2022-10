Padelistas de Alegrete são destaques com o Brasil no Pan Americano de Menores

Entre os dias 19 e 22 de outubro, Camboriú foi a sede do IX Pan Americano de Padel de Menores, evento da Federação Internacional de Padel e da Federação Americana de Pádel, foi realizado no clube Delta Padel Brasil, que é o maior complexo de pádel da América Latina e está localizado na cidade de Camboriú.

O evento organizado pela Confederação Brasileira de Padel (COBRAPA), contou com mais de 300 jovens dos mais diversos países, como por exemplo: Argentina, Chile, Equador, Estados Unidos, México, Paraguai, Uruguai e Brasil, país sede.

Em disputa, duas modalidades de competições: torneio aberto, onde cada dupla joga em enfrentamento direto nas categorias sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 e sub 20, e o campeonato por nações modalidades feminina e masculina, onde disputam qual país será o Campeão do torneio.

Os Jogos Pan-Americanos de menores disputado este ano em Camboriú contaram com a participação de 7 atletas de Alegrete, mais dois técnicos.

Estiveram disputando os jogos na cidade catarinense os atletas Antônio Neto, Diogo Rodrigues, Rafaela Fouchard, Lucca Carlesso, Isabela Pilecco, Livia Dorneles e Pedro Henrique Estivalet, todos coordenados pelos técnicos Patric Leães e Gabriel Almeida.

Aliada a boa participação e excelente desempenho do time alegretense, o Brasil finalizou a disputa das nações como vice campeão no feminino e 3º melhor no naipe masculino.

Fotos: reprodução