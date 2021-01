Padrasto assedia enteada e ameaça adolescente para ficar calada

Compartilhe















Mulher saiu de casa ao flagrar o companheiro assediar a filha adolescente. O casal residia no interior de Alegrete com a filha deles que é criança e mais três filhos dela de outro relacionamento.

No mês de dezembro, a mulher flagrou o indivíduo assediando a sua filha adolescente. Quando o interpelou, o mesmo disse que ela estava louca e negou, mas ao falar com a menina, a mesma, confirmou que o homem havia passado a mão nas suas partes íntimas. Além de mensagens e outras insinuações. O acusado também teria a ameaçado, caso ela falasse para a progenitora iria bater nela e em seus irmãos. Diante da situação, a mulher saiu da casa com os filhos e veio para cidade. Quando o acusado soube, passou a ameaçar que iria tirar a filha do casal da mulher. Ela realizou o registro na Delegacia de Polícia. O relacionamento do casal tinha mais de seis anos.