Ex-vereador Celeni Viana curte férias, depois de legislar por mais de 5.800 dias

Foram 16 anos de um trabalho alicerçado na humildade, caráter e lealdade. O alegretense Celeni Viana, se despediu da Câmara dos Vereadores no dia 31 de dezembro.

Ao sair do gabinete, 16 anos depois, ou 5.840 dias, honrou Deus, agradeceu, assim como sempre fez em sua vida, seja na política ou vida pessoal.

Celeni recebeu a reportagem numa segunda-feira quente e abafada de janeiro. O lugar não podia ser outro. Na sua residência, incrustada no coração no Bairro São João.

Passava das 14h, o pátio sombrio e algumas cadeiras em meio aos bancos, tornava um clima sugestivo para conversar com o homem de 58 anos, que além de ex-vereador é poeta.

Logo no início uma água gelada para hidratar o corpo pós festas de final de ano. A piscina ao fundo, caixa de som e um repique de mão entrega o gosto do entrevistado. Celeni Viana é simples, transparente assim como pautou sua vida política. Como ser humano diz que procura ser melhor a cada dia que passa.

Eleito pela primeira vez em 1997, conquistou 559 votos. A vida do ex-presidente do Bairro Independência mudou, mas ele continuou com os mesmos hábitos. No primeiro ano de Câmara confessa que foi inexperiente, mesmo assim implantou o projeto que criou a Farmácia de Manipulação. Em 2008 focou na área da saúde, onde conquistou ganhos para o município. Já no ano de 2010 assumiu a presidência da Casa, por dois anos foi presidente da ULFRO. Nessa trajetória toda, ficou afastado da política por dois mandatos.

Em 2016, reeleito com 1.243 votos, fez seu último mandato por Alegrete. Da luta pelo Presídio novo, o qual afirma que o valor de 16 milhões está assegurado, dá conquista do asfalto da RS 566 e melhorias na saúde. Ele recorda da construção do anexo do Polo dos Pinheiros, criou o projeto e pleiteou a verba para o investimento.

Sobre outra reeleição neste ano, ele avalia que só não saiu, por ser fiel aos princípios. “Foram 16 anos, defendendo uma forma de trabalho”, avalia Viana. Em 2020 foram 742 votos, o que numa outra legenda daria o título de vereador ao cidadão, baseado nos números da última eleição.

Em 16 anos, ele conta que não se deu férias. Por isso o janeiro está sendo de total descanso e diversão em família. Mas o telefone vibra em cima da mesa. Os contatos políticos continuam para o articulador que amadureceu e após uma conversa com o partido vai continuar na vida pública.

“Faço política social e não extremamente partidária”, frisa Viana. Totalmente à vontade, o sambista aproveitou a pandemia e criou um samba falando do momento atual da covid-19.

Viana confirma que foi o primeiro a tocar no assunto “pandemia”, na Câmara. Apresentou projeto e um pedido de formação de uma comissão que tratasse o assunto. Em fevereiro rubricou o 1º requerimento de um plano de prevenção. “Fui criticado ao alertar pessoas. Em 12 dias surgiu 6 positivos no RS”, destaca.

Assíduo nas redes sociais, Celeni conta que sempre está postando novidades e até um poeminha como gosta de mencionar. Católico de ir às missas aos domingos e participar dos Terços das quintas-feira, não falta uma palavra de fé em sua página no Facebook. Na última campanha eleitoral não visitou nenhuma residência.

Indagado sobre o futuro político, ele se reserva um pouco em responder. Diz que está acompanhando as notícias e vai seguir na vida pública. “Só peço que a sociedade acompanhe os projetos. É fácil de fazer um projeto politiqueiro para chamar atenção, sabendo que ele vai ser impraticável”, resigna-se.

Pergunto sobre o RPPS, logo em seguida e a resposta vem em alto e bom tom: – Alegrete precisa se debruçar sobre o RPPS. No futuro 40% do orçamento pode estar envolvido – alertou Viana.

Mas Celeni Viana está tranquilo, curte umas férias junto dos seus familiares, do jeito que gosta. Afinal sempre em janeiro estava envolvido em comissões, o que sugava seu tempo em época de ferias, ou recesso parlamentar.

Não podia encerrar o papo sem pedir uma música própria do compositor do Cerrinho, e perguntar uma curiosidades nesse tempo todo como vereador negro.

Então, foi que ele saiu com duas histórias que retratam a humildade do cidadão. Entre várias, me atrevi a escolher duas. Em uma reunião na Capital do RS, os vereadores do interior estavam todos em fila para credenciamento. Quando chegou a vez dele, o atendente deu logo o crachá de motorista. Ele não titubeou e botou a enorme placa no peito. Resumo da reunião: Vereador Celeni Viana foi o primeiro legislador a subir no palco e discursar para centenas de vereadores de todo Rio Grande do Sul.

Em outra jornada, Celeni Viana vinha em viagem de Porto Alegre para Alegrete. Naquele dia optou por trocar de traje e acabou ficando idêntico ao dos motoristas da empresa Planalto Transporte. Na chegada em um tradicional restaurante na BR-290, foi logo direcionado para uma mesa e acabou ganhando um almoço grátis por puro engano.

Antes de ir embora, Celeni Viana mostrou seu recanto, dotado de fé agradeceu pela vista e com mais um gole de água gelada, encerramos a entrevista de um ser humano que é querido por toda uma comunidade.

Júlio Cesar Santos